Тренды соблюдены: Лиана Шульгина посетила Большой театр в кожаном жакете с большими пуговицами

Блогер добавила к образу ботинки на очень высоком каблуке.

Жена предпринимателя Арсения Шульгина — Лиана Шульгина — разместила в личном микроблоге кадры из Большого театра. Знаменитость отправилась на балет в стильном луке с кожаными элементами.

Невестка певицы Валерии отправилась с родственниками на спектакль в один из лучших театров России. Для культурного времяпрепровождения Лиана Шульгина подобрала классические брюки и ботфорты на высоком каблуке с квадратной платформой.

Также Лиана добавила к образу черный топ и кожаный жакет с золотыми пуговицами. Шульгина завершила образ для похода в театр сумочкой на золотой цепочке.

«Вечер в Большом театре. Смотрели неоклассический балет по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» на музыку Дмитрия Шостаковича. Красивый балет с юмором. Легкий, но при этом есть о чем задуматься. Отличная идея для вечернего времяпрепровождения. Рекомендую», — отметила Лиана Шульгина в личном микроблоге.

Напомним, ранее Лиана Шульгина приобрела для своей маленькой модницы стильные вещи на лето. Внучка певицы Валерии позировала на руках у своей мамы в молочных ботинках с рельефной подошвой.

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