Утренние нежности: невестка Валерии показала, как плескается в бассейне с подросшей дочкой

Валерия является не только популярной певицей, но и многодетной мамой. Она рада за сына Артемия, который с женой живет в Швейцарии. А дочка Анна занимается музыкой.

Младший сын Арсений стал бизнесменом и зарабатывает миллионы рублей в свои 23 года. Он также женился на избраннице по имени Лиана и первым подарил маме внучку. Малышка получила необычное имя Селин.

Примечательно, что Валерия в свои 53 года выглядит молодо и не сразу привыкла к статусу бабушки. Однако она обожает нянчиться с внучкой. Шульгин также много времени посвящает наследнице, несмотря на свою занятость.

А Лиана быстро привыкла к тому, что стала мамой. Теперь она водит дочку на плавание. В соцсети невестка певицы поделилась кадрами, на которых плескается с крохой в бассейне. Она нежно ее поцеловала.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Шульгина. Многие также отметили, что у пары очень красивая дочка. «Как это трогательно», «Маленький ангел растет», «Девочка хорошо плавает? Чудесный ребенок», «Очень красивая малышка у вас», «Прелестный кадры», «Селин такая кудрявая», «У вас такая стройная фигура», «Потрясающе, плаваете много?» — прокомментировали пост подписчики.

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