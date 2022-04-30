«Вот такая профессия»: Макеева сравнила работу журналистов с услугами жриц любви

При этом ее муж Роман Мальков считает, что сотрудники СМИ получает мало денег.

В последнее время имя Анастасии Макеевой и ее нового мужа Романа Малькова буквально не сходит с новостных лент. Поводов для этого более чем предостаточно – громкий развод бизнесмена, выплата алиментов, роскошная свадьба, новый бизнес, покупка недвижимости в Турции. Список можно продолжать.

Накануне Анастасия вдруг решила поразмышлять о журналистике. Актриса рассказала фолловерам, что когда-то даже рассматривала вариант поступления на журфак. Теперь же звезда театра сравнила журналистов с представителями древнейшей профессии.

«Вот такая профессия… Мне кажется, что даже проституция более благородная профессия. Там люди продают тело, но они чаще всего испытывают нужду: либо содержать детей, семью, либо на учебу, либо родители больные, либо еще что-то. А вот что, интересно, движет журналистами?» — задалась вопросом Макеева.

Тут в монолог актрисы вписался ее муж Роман Мальков.

«Самое главное, журналисты получают денег меньше чем люди, которые занимаются чисткой сточных и выгребных ям в Индии», — заключил Мальков.

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