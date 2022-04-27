«Для отвода глаз»: Галкин женился на Пугачевой, чтобы скрыть свою нетрадиционную ориентацию

В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметили десятилетие семейной жизни. Пара воспитывает восьмилетних двойняшек Лизу и Гарри, а последние почти два месяца находится в Израиле.

Журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян уверена, что за этим союзом скрывается постыдная тайна шоумена.

«Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь… Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?» — высказалась Симоньян в эфире канала «Россия 1».

Напомним, ранее Симоньян предупредила своих друзей, чтобы они не отправляли ей видеообращения Галкина. Журналист отметила, что умозаключения шоумена выводят ее из себя.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.