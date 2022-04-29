«Это моя угроза!»: Алана Мамаева боится оставлять дочь с Павлом Мамаевым из-за его новой жены

Модель не понимает, почему пассия бывшего мужа нападает на ее подруг и детей.

Бывшая жена и мать дочери футболиста Павла Мамаева стала бояться за наследницу Алису, которая видится со спортсменом. Алана Мамаева думает, что новая жена знаменитости может причинить вред малышке.

У Аланы и Павла есть общая дочь Алиса. Девочка иногда проводит время со своим отцом. Но после очередных нападок новой возлюбленной Павла Мамаева мать Алисы не желает оставлять девочку с футболистом. Мамаева переживает, что Алисе могут причинить моральный и физический вред.

Новая жена Павла Мамаева — Надежда Санько — ополчилась против подруг Аланы Мамаевой. И присылает им реальные угрозы. Поэтому у Аланы появился повод для волнения за дочь.

«Если я тебя в Москве увижу, не знаю, что с тобой сделаю! Я тебе открыто говорю. Это моя угроза! В этом городе не появляйся», — написала в своем микроблоге Надежда Санько, добавив еще пару нецензурных фраз.

Напомним, ранее за Алану Мамаеву заступилась модель и жена футболиста Павла Погребняка — Мария Погребняк. Знаменитость осудила Павла Мамаева за то, что он урезал алименты своим собственным детям. Многодетная мамочка не понимает, почему спортсмен воюет с наследниками.

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