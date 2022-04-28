«Пошел деньги обратно в суде клянчить»: Мария Погребняк осудила Павла Мамаева, который изменил алименты для своих детей

Жена футболиста Павла Погребняка — Мария Погребняк — заступилась за Алану Мамаеву.

Модель шокирована поведением экс-возлюбленного Мамаевой. Бизнесвумен не понимает, почему футболист Павел Мамаев настроен против собственных детей.

«Суд пересмотрел свое же решение о выплате 1/3 дохода Павла Мамаева в качестве алиментов на дочь. Жадный папа пошел биться в суд для уменьшения размера и победил, теперь он должен выплачивать на содержание дочери 1/6 своего дохода. С кем Павел бился в суде? Да не с женой бывшей, а с дочерью родной. Это у нее он отнимал, что мог. Незадолго до суда новая жена Павла, Надя Санько вышла в эфир и твердо заявила, что не получит бывшая жена, Алана, денег», — отметила Мария в личном микроблоге.

«Ладно, Паша как на веревочке, ночную кукушку послушал и пошел деньги обратно в суде клянчить, но он же и от сына усыновленного отказался, у мальчика травма на всю жизнь останется. Санько в своем видео рассуждает, что деньги не ребенку, а Алане пойдут. Что ж за мать то она, такими категориями низменными мыслить, цинично рассуждать. Зная Алану, уверена, что деньги на дочь тратила бы разумно и о будущем ее думала бы. А Павлу пора бы уже повзрослеть и понять, что дети они, как родина, предав единожды, мытариться всю жизнь по углам придется и все с чужими людьми», — резюмировала Погребняк.