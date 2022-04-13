«Правильно он с тобой поступил»: Алана Мамаева рассказала, как близкие отреагировали на измены ее экс-мужа Павла Мамаева

Бывшая жена футболиста Алана Мамаева призналась, что была лишена поддержки в трудное время.

Алана и Павел Мамаевы развелись. Футболист уже наладил личную жизнь, его избранница беременна, и скоро Павел Мамаев вновь станет отцом.

При этом он и его бывшая супруга Алана Мамаева продолжают устраивать публичные скандалы, выясняя отношения на виду у всех подписчиков.

Между тем в своем блоге Алана Мамаева высказывается не только на темы личной жизни, но и формулирует свое отношение к событиям, происходящим сегодня в мире. Позиция Аланы Мамаевой, по ее же собственному признанию, нравится далеко не всем в ее окружении.

Из-за своих взглядов Алана Мамаева настроила против себя даже близких. В пику Алане знакомые начали поддерживать Павла Мамаева, который изменял Алане во время брака.

«Я со всеми близкими переругалась. Даже знаю семьи, которые из-за этого распались. Можно высказаться и продолжить нормальное общение, а мне говорят: «Правильно, что тебя муж бросил, правильно он с тобой поступил!» — высказалась Алана Мамаева во время YouTube-шоу «Антонимы».

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