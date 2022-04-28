«Желали смерти»: бывшая жена Амирана Сардарова рассказала, как блогер ее унизил

Марьям Тилляева под уговорами экс-возлюбленного обнародовала свое фото в одной футболке без штанов.

Внучка экс-главы Узбекистана Марьям Тилляева заявила, что ее бывший возлюбленный Амиран Сардаров вынудил ее опубликовать откровенное фото еще во время их совместной жизни.

Экс-избранница Сардарова уверяет, что не хотела обнародовать снимок. Но Марьям боялась потерять возлюбленного, который гнался за популярностью.

«Я бы никогда не выложила такого рода фото. Я не давала согласия. Но когда ты находишься в созависимых и абьюзивных отношениях, в ежедневных манипуляциях. Ты говоришь что угодно, лишь бы не потерять «любовь» человека, не обидеть. Ну а он играл эту карту осознано в свои 35», — призналась Тилляева.

«Амиран сказал, что так работают соцсети. Что я ничего не понимаю. Это мой хайп. Я должна его поддерживать в этом. Он весь это делает для нас. Я плакала. Сейчас думаю об этом и мне жалко, что я так убивалась», — добавила экс-возлюбленная блогера.

Марьям рассказала, через какие унижения ей пришлось пройти после публикации откровенного фото.

«Меня звали проституткой, желали смерти, присылали угрозы. Это фото видели все в Узбекистане, его показали моим родственникам, моим бабушкам. Это был позор и клеймо, с чем мне придется жить до конца жизни», — резюмировала Марьям в личном микроблоге.

Напомним, ранее бывшая жена Амирана Сардарова назвала причину развода с блогером.

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