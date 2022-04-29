«Не ждите»: знакомый Кендалл Дженнер объяснил, почему бойфренд не часто выходит с моделью в свет

Поклонники завидуют американской телезвезде, так как она встречается с красивым баскетболистом.

Стало известно, почему избранник модели Кендалл Дженнер старается держаться в стороне от публичных выходов со своей любимой.

Отметим, что скоро в Метрополитен-музее пройдет важное событие в фэшн-мире — традиционный бал Института костюма Met Gala. Модель Кендалл Дженнер не может пропустить этот вечер. Но на ковровой дорожке дочь бизнесвумен Крис Дженнер будет без сопровождения возлюбленного. Об этом сообщили инсайдеры hollywoodlife.com.

Оказалось, баскетболист и избранник Кендалл Дженнер хотел поддержать свою девушку на мероприятии. Но у Кевина Букера начались проблемы со здоровьем.

«Как бы Девин ни хотел быть там, чтобы поддержать Кендалла на Met Gala, не ждите, что он появится. Прямо сейчас Девин борется с растяжением подколенного сухожилия, из-за которого он был вынужден пропустить последние несколько игр плей-офф», – отметил знакомый Дженнер.

Напомним, ранее актриса Зендея рассказала, почему третий год подряд не выходит на ковровую дорожку Met Gala.

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