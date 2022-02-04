Кендалл Дженнер показала, как оставаться модной в самых простых вещах

Участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер выбрала модный наряд, который можно использовать на каждый день.

26-летняя модель привыкла ходить по подиумам в дизайнерских платьях с яркими акцентами и сложными драпировками. Однако в жизни Дженнер предпочитает удобство и простоту.

В 2022 году комфорт в одежде — один из главных трендов. А Кайли Дженнер только подтверждает это. Зарубежная красавица остается модной в самых базовых вещах.

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К слову, модель предпочитает хлопковые толстовки и футболки в своем гардеробе. Сестра бизнесвумен Кайли Дженнер комбинирует их с прямыми джинсами. Знаменитость показала в личном микроблоге, какие удобные вещи есть в ее гардеробе.

Те же джинсы Кендалл сочетает с утепленными жилетками. В таком образе модель обычно гуляет прохладными вечерами.

В качестве аксессуаров Кендалл Дженнер предпочитает бейсболки. Они отлично дополняют спортивные и повседневные аутфиты модели.

Напомним, ранее Кендалл Дженнер рассказала о желании стать матерью. А ее младшая сестра Кайли Дженнер готовится к рождению второго ребенка.

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