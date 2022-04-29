Музыкант «Би-2» назвал музыкальным искусством выступления группы после срыва концерта в Омске

По словам Андрея Звонкова, их вины в отмене мероприятия нет.

Музыкант группы «Би-2» Андрей Звонков объяснил, почему не состоялся концерт коллектива в Омске. Как он заметил, по условиям не сцене не должно быть никакой рекламы. В помещении же висел баннер политической направленности, который исполнители накрыли черной тканью.

Как отметил Андрей Звонков, концерты «Би-2» — не какое-нибудь политическое мероприятие. Это, как он выразился, музыкальное искусство.

«То есть мы приходим, арендуем помещение, делаем свой концерт. И на нашу сцену приходят ребята, говорят: «Нет, у вас тут будет вот так». Мы: «Нет, тогда занимайтесь сами». Андрей Звонков

Напомним, что концерт «Би-2» в Омске был отменен за 15 минут до его начала. Чиновники хотели снять ткань с завешанного политического лозунга, и исполнители приняли решение концерт не проводить, сообщает 5-tv.ru.

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