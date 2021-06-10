«Би-2» дадут в «Лужниках» свой самый большой концерт

20 июня группа «Би-2» даст концерт в Москве на стадионе «Лужники». И это будет самое большое живое выступление коллектива, о чем музыканты рассказали в новом интервью.

«Вообще по количеству народа были побольше площадки. В Бобруйске мы делали фестиваль, там было 120 тысяч, но вход был бесплатный», — рассказал журналу «Москвич» вокалист Лева Би-2. «Но по билетам — да, самый большой. Хотя из-за пандемических ограничений мы продаем только половину стадиона, — добавил гитарист Шура Би-2. — И мы его не озвучим весь: самый верх мы не продаем, потому что там самый ужасный звук. Техник Дейв, который работал с Metallica, сразу сказал, что верхние трибуны озвучить невозможно».

Музыканты отметили, что это будет та же программа, с которой они «катаются» по городам уже полтора года, только масштаб ожидается в три-четыре раза больше. Это касается не только света и звука, но и количества песен. В частности, на концерте состоится живая премьера трека «Нам не нужен герой». Звезды поделились, что на стадионе будут оборудованы две сцены — основная и малая, — а вот танцевальной поддержки от балета Todes ждать не стоит.

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После «Би-2» повезет это же шоу в Самару, а в следующем году у них запланирован целый стадионный тур, но уже с другой программой. Новый альбом рокеры анонсировали на 2022 год.

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