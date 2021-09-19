Концерт «Би-2», ведущая Собчак, черная икра, гребешки и фуа-гра в меню: экс-губернатор Ткачев закатил праздник на своем шато

Бывший глава Краснодарского края Александр Ткачев устроил роскошное торжество по случаю открытия винодельни в Геленджике.

Бывший губернатор Кубани, а ныне владелец агрохолдинга, бизнесмен Александр Ткачев в эти выходные устроил роскошный праздник по случаю открытия собственной винодельни.

Два дня селебрити ели, пили, пели и гуляли на шато Александра Ткачева под названием «Шато де Талю». Так он его назвал по первым именам своих дочерей Татьяны и Любови.

Гости дегустировали вина, гуляли по роскошному парку и поглощали деликатесы. Ведущая мероприятия Ксения Собчак показала в сторис микроблога видео роскошного праздника и меню.

В нем значились черная икра, морские гребешки, фуа-гра, трюфеля и прочие деликатесы.

В числе гостей столь торжественного открытия винодельни Ткачева были замечены его дочери и внучки, телеведущий Владимир Познер, дизайнер Алена Ахмадулина, модель Ксения Лукаш, основатель сети магазинов и кулинарии «Город-сад» Дарья Лисиченко, жена совладельца компании «Ритуал-Сервис» Виктория Шелягова, модель и редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук, писатель Ирина Оганова и другие.

Гостей развлекала группа «Би-2».

«Люблю свою работу. Объявила и веселишься», — подписала кадры с громкого праздника в своем микроблоге Ксения Собчак.

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