Максим Галкин одним словом ответил на длинный монолог защитившего его семью Игоря Николаева

Шоумен устал оправдываться и опровергать слухи, то и дело вспыхивающие в прессе.

Максим Галкин очень расстроился после того, как в прессе стали писать всякие небылицы о его жизни в Израиле. Некоторые придуманные истории шоумен даже озвучил, выйдя на связь с поклонниками. Так, юморист посмеялся над сплетнями о том, что Алла Пугачева не может пристроить детей в израильскую школу, а он сам якобы плачется по парикмахерским, сетуя на отсутствие заработка в Кесарии.

Кстати, музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что шоумен в Израиле не задержится и вернется с семьей на родину. Ему же надо как-то зарабатывать и кормить детей. Едва ли в Кесарии у юмориста будет высокий доход.

За семью Максима Галкина вступился именитый композитор Игорь Николаев, который, к слову, приходится им кумом. Муж Юлии Проскуряковой — крестный отец восьмилетней Лизы. Музыкант оставил длинный монолог, рассказывая о том, как гостеприимно и хлебосольно в доме Примадонны, как дружно Алла живет с Максимом и детьми. А вот юморист ответил на теплые слова композитора всего одной фразой.

«Я и моя семья свидетельствуем свою любовь и искреннюю симпатию к нашим друзьям, замечательной семейной паре — Алла Пугачева и Максим Галкин. Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме и принимая их в своем, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу. Центр их семейной вселенной — это Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Наша семья вас любит, и, конечно, с нетерпением ждем встречи!» — писал композитор. «Спасибо!» — лаконично и сдержанно ответил Максим.

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