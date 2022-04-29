«Пугачева — пенсионерка! Ей все равно где спать: что в Грязи, что в Кесарии»: Соседов — об отъезде Аллы

Алла Пугачева с семьей уже второй месяц живет за границей. Отъезд Примадонны с Максимом Галкиным в Израиль бурно обсуждался в прессе, да и среди звезд первого эшелона. Так, композитор Игорь Николаев заявил, что с прежней теплотой и уважением относится к Примадонне и ее близким.

Музыкант подметил, что в свое время с радостью согласился стать крестным отцом Лизы, и просто обожает Гарика. Муж Юлии Проскуряковой припомнил, как гостеприимно и хлебосольно в доме Аллы Борисовны. В подмосковном замке в деревне Грязь всегда царит теплая атмосфера. Ну а двойняшки Гарри и Лиза, как уточнил композитор, это центр семейной Вселенной Примадонны и ее мужа.

Об отъезде певицы в Израиль много говорил и Сергей Соседов. Музыкальный критик уверен, что в Кесарии именитая чета не задержится, и уже ближе к осени вернется на родину. И хотя Пугачева — пенсионерка, и как выразился Соседов, ей все равно, где проводить свои дни в Грязи или в Кесарии, мужу Примадонны надо как-то зарабатывать. А на гастролях в Израиле далеко не уедешь. Особенно учитывая то, что пара привыкла жить на широкую ногу.

«Пугачева — пенсионерка. Ей все равно где спать: что в Грязи, что в Кесарии. Галкину же придется зарабатывать деньги, а в Израиле с заработками могут возникнуть проблемы», — приводит News.ru слова Сергея Соседова.

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