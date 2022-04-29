«Давай расстанемся по-хорошему»: Сати Казанова назвала истинную причину ухода из «Фабрики»

Однажды Кати Казанова решила попробовать свои силы на «Фабрике звезд». На талантливую певицу обратил внимание продюсер Игорь Матвиенко, который позже создал группу «Фабрика». Вместе с Ириной Тоневой и Сашей Савельевой коллектив выдавал хит за хитом, бороздил по всей стране с гастролями. Но однажды наступил момент, когда Сати решила двигаться дальше.

«У меня были свои чаяния, амбиции, фантазии. И я пыталась реализовать их с помощью каких-то многострадальных песен, которые, конечно же, не укладывались в продюсерское видение Игоря Матвиенко, и он терпеливо наблюдал за мной на протяжении вот этих нескольких лет.

И помню, что в конце он сказал мне: «А зачем тебе продюсер? Ты сама себе хороший продюсер. Давай расстанемся по-хорошему». И, честно говоря, я так обрадовалась, потому что сама хотела расставаться, но не понимала, как же мне ему об этом сказать», — призналась Казанова в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, сейчас 39-летняя Казанова собственный фолк-проект «SATI ETHNICA», который называет своим детищем и очень гордится.

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