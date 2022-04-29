«И истерики, и драки»: Казанова призналась, как слава влияла на «фабрикантов»

Певица Сати Казанова начала свой путь к звездному олимпу с проекта «Фабрика звезд». Огромную роль в ее становлении сыграла группа «Фабрика», которой артистка посвятила почти десять лет своей жизни.

Накануне Сати призналась, что спустя два месяца жизни в звездном доме, они поехали на гастроли. Давали тогда по 35 концертов в месяц, иногда по два в разных городах.

«Когда молодые люди получают вот такой объем славы, то юная психика, конечно, не выдерживает. И у нас бывали разные срывы: и истерики, и драки, все было. Это все очень весело, даже вспоминается Миша Гребенщиков. Был у нас такой веселый парень, который много чудил», — призналась Казанова в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, сейчас 39-летняя Казанова собственный фолк-проект «SATI ETHNICA», который называет своим детищем и очень гордится.

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