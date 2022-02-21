«Я узнала, что такое депрессия»: Дарья Мельникова — о разводе с Артуром Смольяниновым

Дарья Мельникова поделилась деталями развода с актером Артуром Смольяниновым. Актриса призналась, что делить с супругом им было нечего.

«Мы поняли, что у нас нет общей недвижимости и разбежались», — сообщила Мельникова в эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Мельникова рассказала, что очень тяжело переживала развод. Огромную поддержку ей оказали друзья и близкие.

«Я узнала, что такое депрессия, дно и выгорание. Хочу сказать, что отношения стоит развивать только в случае, если вы чувствуете себя собой, хорошо и в безопасности. Все остальное может привести к плохим последствиям», — поделилась Дарья.

После развода актриса даже зарегистрировалась на сайте знакомств в поисках нового избранника. Однако «Папина дочка» призналась, что ничего серьезного из этого не вышло.

«Познавший жизнь в отношения не стремится», — философски говорит Дарья.

Мельникова и Смольянинов были вместе с 2013 года. В браке актриса родила сыновей Артура и Марка. Мальчики после развода родителей остались жить с мамой.

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