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Снимок из аэропорта: Камилла Валиева вслед за Алиной Загитовой улетела из России

Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях рассказала, где она теперь находится.

Снимок из аэропорта: Камилла Валиева вслед за Алиной Загитовой улетела из России
Камила Валиева. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева в «Телеграм» поделилась фотографией из аэропорта.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: «Телеграм» Камилы Валиевой

«Лечу в Ташкент».

Камила Валиева

Напомним, что в столице Узбекистана 29 апреля состоится ледовое шоу «Этери Тутберидзе» «Чемпионы на льду». Участие в нем примут, кроме Камилы Валиевой, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Ранее снимок из аэропорта разместила другая прославленная чемпионка Алина Загитова. Она также отправилась в Ташкент.

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Алина ЗагитоваЕвгения МедведеваКамила ВалиеваТашкентЭтери Тутберидзе