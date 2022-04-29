Снимок из аэропорта: Камилла Валиева вслед за Алиной Загитовой улетела из России

Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях рассказала, где она теперь находится.

Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева в «Телеграм» поделилась фотографией из аэропорта.

«Лечу в Ташкент». Камила Валиева

Напомним, что в столице Узбекистана 29 апреля состоится ледовое шоу «Этери Тутберидзе» «Чемпионы на льду». Участие в нем примут, кроме Камилы Валиевой, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Ранее снимок из аэропорта разместила другая прославленная чемпионка Алина Загитова. Она также отправилась в Ташкент.

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