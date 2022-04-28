Летит в Узбекистан: Загитова в модных джинсах-бойфрендах зажгла с танцами в аэропорту

Олимпийская чемпионка похвасталась чувством ритма на паркете, а не на льду.

Алина Загитова сообщила поклонникам о том, что она собралась в Узбекистан. Как выяснилось, фигуристка вместе с компанией друзей летит в Ташкент. По этому случаю, ожидая своего рейса, олимпийская чемпионка устроила зажигательные танцы, покривлявшись на камеру. Примечательно, что фигуристка щегольнула своей грацией и чувством ритма на паркете, а не на льду.

Подопечная Этери Тутберидзе не постеснялась показать стройную фигуру, двигаясь в такт попсовой музыке. Алина примерила модные джинсы-бойфренды и простую белую футболку. Изюминкой образа спортсменки стали кеды. А свои длинные волосы фигуристка оставила распущенными.

Пока Алина Загитова летит в Ташкент, другие подопечные Этери Тутберидзе учат новые сложнейшие элементы. Так, к примеру, «русская ракета» Александра Трусова после Олимпиады в Пекине стала практиковать прыжки в пять оборотов. Говоря о рекордах юной фигуристки, Алексей Ягудин дал понять, что Саша может пробовать на льду любые сложные прыжки, но он бы хотел, чтобы она чисто откатала имеющиеся в ее арсенале четверные элементы. Не все прыжки из этой категории Трусовой удается сделать чисто на соревнованиях, бывает, что фигуристка приземляется на лед, сорвав элемент.

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