Отреагировала: Пугачева оценила поддержку Вайкуле после публичного унижения

После слов Маргариты Симоньян в адрес сбежавшего в Израиль Максима Галкина, которые унизили не только шоумена, но и его жену Аллу Пугачеву, первой отреагировала Лайма Вайкуле. Латвийская звезда написала внушительный текст в запрещенной для россиян соцсети, где выразила свою поддержку семье шоумена и певицы.

Алла Пугачева, которая пропала из Сети на несколько недель, не оставила не замеченной поддержку давней подруги. Примадонна поставила под постом Вайкуле «лайк», тем самым отблагодарив приятельницу за такие нужные в непростое для нее время слова.

Вслед за Вайкуле, кстати, высказались Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, а также бывший зять Примадонны Владимир Пресняков. Они встали на защиту звезд.

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