«Сколько Алла сделала для России»: Пресняков многословно отреагировал на унижения Пугачевой

До сих пор в Сети обсуждают заявление журналистки Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Мол, юморист – гей. И женился он на пожилой женщине, чтобы прикрыться и получать выгоды в творчестве и на телевидении. Сама звездная пара молча снесла унижения, как затаилась и многочисленная свита знаменитого семейства и родственники.

Журналисты «Комсомольской правды» на объявлении номинантов премии RU.TV поинтересовались у бывшего зятя Аллы Пугачевой Владимира Преснякова, что он думает обо всей этой ситуации.

Пресняков-младший подчеркнул, что находится на стороне Примадонны, несмотря на то, что общаются они довольно редко.

«Сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред. Дорогие друзья, как бы вы не глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше!» — прокомментировал скандал Пресняков.

Сейчас, напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Израиле. Туда они улетели два месяца назад, сразу после начала украинских событий.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!