Внучка экс-президента Узбекистана: «Мы еще не развелись с Амираном, дайте отойти от этого «опыта»

Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тилляева призналась в соцсетях, что до сих пор официально не развелась с видеоблогером Амираном Сардаровым, несмотря на то, что они расстались.

Поклонники поинтересовались – собирается ли девушка замуж снова. Она ответила так:

«Ребят, я еще не развелась, дайте время отойти от этого «опыта», — заявила Марьям.

Напомним, Амиран и Марьям поженились в апреле 2021 года. Но не прошло и года, как пара распалась. Девушка призналась, что блогер ее «сильно разочаровал». Сам же Сардаров причины развода не озвучил.

При этом блогер жаловался, что родственники жены так и не приняли его.

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