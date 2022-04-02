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«Амиран мне не друг»: бывшая жена Сардарова высказалась после развода

Марьям Тилляева столкнулась с финансовыми и документальными проблемами из-за бывшего мужа.

«Амиран мне не друг»: бывшая жена Сардарова высказалась после развода
Амиран Сардаров с бывшей женой. Фото: личный архив блогера

Экс-возлюбленная видеоблогера Амирана Сардарова – Марьям Тилляева – призналась, что вынуждена решать финансовые проблемы бывшего мужа в одиночку.

Отметим, в феврале создатель YouTube-шоу «Дневник хаха» Амиран Сардаров развелся c внучкой первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Блогер заявлял, что не смог найти общего языка с влиятельной семьей экс-избранницы.

А Марьям уверена, что Амиран напугал ее родных эпатажными выходками. Тилляева добавила, что не смогла остаться друзьями с бывшим мужем. Несмотря на теплые слова Амирана в адрес его экс-возлюбленной, Марьям не простила блогера.

«Хотелось бы нормально, как взрослые люди разойтись и решить все финансовые вопросы и прочие дела в Америке, но, увы, Амиран мне не друг. Я, девушка, в свои 23 решаю вопросы за взрослого мудака. Сплошное разочарование в человеке», — заявила Марьям в личном Telegram.

Напомним, ранее Амиран Сардаров пожаловался на трудности после развода. У блогера случиться кризис не только в отношениях, но и на работе.

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