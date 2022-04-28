«Вел с 2017 года»: Собчак высказалась о перспективах Галкина в программе «Сегодня вечером»

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» заявила, что Первый канал, судя по всему, заменит телеведущего Максима Галкина в программе «Сегодня вечером».

«Последние несколько месяцев передачу не снимали, а вот сегодня состоится съемка «праздничного выпуска» — уже без него. Галкин вел программу с 2017 года: сначала с Юлией Меньшовой, потом один». Ксения Собчак

Напомним, что на роль ведущего программы «Сегодня вечером» активно сватают Дмитрия Борисова. При этом рассматриваются и некоторые другие кандидатуры.

Добавим, что Максим Галкин за последнее время сделал несколько резонансных заявлений из Израиля. В России против него могут возбудить уголовное дело.

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