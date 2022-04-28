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«Максима Галкина уволили с Первого канала»: Оскар Кучера выступил с официальным заявлением

Телеведущий подтвердил, что его коллега больше не трудится на первой кнопке.

«Максима Галкина уволили с Первого канала»: Оскар Кучера выступил с официальным заявлением
Оскар Кучера. Фото: Global Look Press

Телеведущий и актер Оскар Кучера в «Телеграм» сообщил, что его коллега популярный юморист Максим Галкин больше не трудится на первой кнопке.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

«Максима Галкина уволили с Первого канала».

Оскар Кучера

Напомним, что в программе «Сегодня вечером» будет новый ведущий. Поговаривают, что вести известный проект теперь будет Дмитрий Борисов.

Отметим, что Максим Галкин и его семья находятся уже почти два месяца в Израиле. При этом телеведущий позволил себе за последнее время несколько громких высказываний в адрес России. Против него, возможно, будет заведено уголовное дело в родной стране.

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Дмитрий БорисовИзраильМаксим ГалкинОскар Кучерапрограмма "Сегодня вечером"