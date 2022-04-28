«Пора бы уже»: что известно о местонахождении Светлакова, которого потеряли фанаты

Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков должны были встретиться с фанатами в рамках юмористического шоу «ПрожекторПерисХилтон». Концерт был запланирован на конец апреля, но накануне стало известно, что его перенесли на ноябрь.

По словам организаторов, на перенос шоу мог повлиять тот факт, что кто-то из участников находится за пределами страны. Так, известно, что Иван Ургант недавно вернулся в Россию из Израиля, а судя по соцсетям Сергея Светлакова, которые в последнее время очень редко обновляются, в начале месяца он точно был в Москве.

На кадрах, которые юморист опубликовал в своем телеграм-канале, виден снег, а румяный от мороза Сергей, отчаянно ждет тепла.

«Ребятушки, очень нам нужна весна. Во всех хороших смыслах этого слова. Пора бы уже», — сказал Светлаков.

Последняя на данный момент публикация Сергея Светлакова была датирована 24 апреля, когда православные христиане отмечали Пасху.

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