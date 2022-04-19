Соседи рассказали, как Иван Ургант и Сергей Светлаков бегали за горячительным по селу Иславское

Забавный случай произошел пять лет назад.

Соседи телеведущего Ивана Урганта по селу Иславское, где у знаменитости есть особняк стоимостью примерно 200 миллионов рублей, рассказали забавный случай, который произошел примерно пять лет назад.

Тогда в гости на Новый год к Ивану Урганту приехал его давний друг Сергей Светлаков. В какой-то момент звездам не хватило горячительного. Они пошли к соседям, которые живут через забор.

«А у тех было припасено. Говорят, немного посидели вместе, выпивали, веселились. Но правда это или нет — черт его знает. Сам он вот так запросто, как мы с вами, по улицам не ходит». Соседи Ивана Урганта

Любопытно, что последний раз в здешних краях Ивана Урганта видели не так давно. Примерно две недели назад. Он находился у ворот своего особняка. Местные жители подтверждают, что из Израиля Иван Ургант действительно уже вернулся, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Иван Ургант избавляется от всей своей российской недвижимости. Он продает несколько особняков и квартир.

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