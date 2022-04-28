«Они мямлили что-то, на месте топтались»: Бабкина вспомнила, как ушла с программы «Акулы пера»

Певица Надежда Бабкина в студии шоу «Откройте, Давид!» вспомнила, как ушла с программы «Акулы пера». Эта передача выходила в эфир с 1995 по 1998 год.
«Я пришла на передачу «Акулы пера». Там сидела хренова туча этих журналистов. Сидят, смотрят на меня. Я говорю: «А что вы на меня смотрите? Почему я вам что-то должна рассказывать? Задавайте вопросы». И никто не смог задать мне вопрос. Они мямлили что-то, на месте топтались.
Я встала и сказала: «Я ухожу! Если в будущем руководство канала меня пригласит, то я приду. Но договорились на месте, что журналисты подготовятся. Сказала им, что мне просто неинтересно с ними и не о чем разговаривать».
По словам Надежды Бабкиной, через полтора месяца ее снова пригласили на программу «Акулы пера».
«Когда я вошла в студию, то в воздухе чуяла: люди хотят у меня спросить что-то интересное. Не просто, когда родилась, как крестилась. У меня была ровная спинка. Я была готова к любому вопросу», — заявила Надежда Бабкина.
Напомним, что Надежда Бабкина – народная артистка России. В этом году ей исполнилось 72 года.
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