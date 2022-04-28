«Они мямлили что-то, на месте топтались»: Бабкина вспомнила, как ушла с программы «Акулы пера»

«Я пришла на передачу «Акулы пера». Там сидела хренова туча этих журналистов. Сидят, смотрят на меня. Я говорю: «А что вы на меня смотрите? Почему я вам что-то должна рассказывать? Задавайте вопросы». И никто не смог задать мне вопрос. Они мямлили что-то, на месте топтались.

Я встала и сказала: «Я ухожу! Если в будущем руководство канала меня пригласит, то я приду. Но договорились на месте, что журналисты подготовятся. Сказала им, что мне просто неинтересно с ними и не о чем разговаривать».