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72-летняя Бабкина в струящемся платье в пол и джинсовой куртке приехала на праздник к внучке

Певица поделилась снимками с дня рождения Марфы.

72-летняя Бабкина в струящемся платье в пол и джинсовой куртке приехала на праздник к внучке
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Надежда Бабкина является известной народной певицей. Большую часть жизни она выступает на сцене. Артистка не раз выступала с именитыми коллегами. Даже в 72 года она продолжает активно работать.

Уже несколько лет Надежда Георгиевна участвует в съемках «Модного приговора». Она и сама любит экспериментировать со стилем и часто меняет прически. Однако звезда недавно поправилась, что ей не удалось скрыть.

24 апреля Бабкина приехала на праздник младшей внучки, чтобы поздравить ее с днем рождения. Она облачилась в платье в пол с цветочным принтом и джинсовую куртку. Серебристые балетки и шелковый платок дополнили образ.

Наряд визуально сделал ее стройнее. Примечательно, что именинница была в пышном розовом платье. Бабушка ее зацеловала перед камерой. Праздник не прошел без торта.

Надежда Бабкина с родными и внучкой. Фото: соцсети певицы

«Пасха в этом году совпала с днем рождения моей младшей внучки Марфы! Это совпадение сулит удачу и считается хорошей приметой! Поэтому и кулич на праздничном столе соседствовал с именинным тортом, и пасхальные тосты перемежались со здравицами в честь Марфы», — написала Бабкина.

Поклонники восхитились маленькой именинницей. Многие также отметили, что певица выглядит моложе своих лет. «Кукляшечка какая!», «Какая одухотворенная девочка! Какое лицо! Взгляд!», «Очаровательная Марфа! Пусть растет самой счастливой девочкой!», «Принцесса! Очень красивая деточка!», «Какая вы красивая и молодая бабушка», — прокомментировали пост подписчики.

Внучка Надежды Бабкиной. Фото: соцсети певицы

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