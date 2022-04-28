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«Потратили последние деньги, попали в ловушку»: Собчак порассуждала об уехавших из России

Телеведущая считает, что уехавшие погнались за иллюзией.

«Потратили последние деньги, попали в ловушку»: Собчак порассуждала об уехавших из России
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Накануне Ксения Собчак впервые за долгое время вышла в свет со своим мужем Константином Богомоловым. Хотя злые языки утверждали, что звездная пара на грани развода, их счастливые лица говорят об обратном.

Накануне Ксения, которая более месяца находилась в Израиле, а как выяснилось позже, еще и обзавелась квартирой в Дубае, порассуждала о тех, кто уехал за границу в последнее время.

«Люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке, просто попали в ловушку ситуации. Возвращаться будто некуда», — сказала Собчак.

Напомним, апартаменты в Дубае обошлись телеведущей  60 млн рублей. Квартира площадью 120 «квадратов» расположена в премиальном жилом комплексе.

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