«Замечательно!»: Богатырев рассказал о беременности Арнтгольц

Татьяна Арнгольц и Марк Богатырев познакомились на съемках фильма «Нажвка для ангела». К тому моменту одна из самых привлекательных актрис российского кинематографа была в разводе с актером Иваном Жидковым, от которого воспитывала дочь Машу.
В ноябре 2020 года у Марка и Татьяны родился сын Данила. Впервые звезда «Кухни» решил рассказать, как они стали родителями.
«Мы мечтали о ребенке, но все откладывали: то я снимался, то Таня гастролировала. Но грянула пандемия, мы оказались заперты дома. Через какое-то время Таня сообщила: «Я беременна». Замечательно! Так на свет появился Данила. Замкнутое пространство и Боженька помогли», — цитирует Богатырева «7Дней».
Напомним, ранее Иван Жидков показал, как выглядит подросшая дочь от Арнтгольц.
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