«Замечательно!»: Богатырев рассказал о беременности Арнтгольц

Татьяна Арнгольц и Марк Богатырев познакомились на съемках фильма «Нажвка для ангела». К тому моменту одна из самых привлекательных актрис российского кинематографа была в разводе с актером Иваном Жидковым, от которого воспитывала дочь Машу.

В ноябре 2020 года у Марка и Татьяны родился сын Данила. Впервые звезда «Кухни» решил рассказать, как они стали родителями.

«Мы мечтали о ребенке, но все откладывали: то я снимался, то Таня гастролировала. Но грянула пандемия, мы оказались заперты дома. Через какое-то время Таня сообщила: «Я беременна». Замечательно! Так на свет появился Данила. Замкнутое пространство и Боженька помогли», — цитирует Богатырева «7Дней».

больше по теме Вечер с папой: Жидков показал повзрослевшую дочь от уехавшей в США Арнтгольц Кадрами актер поделился в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Иван Жидков показал, как выглядит подросшая дочь от Арнтгольц.

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