Как сделать макияж к 23 февраля
Видео
Самые модные брюки 2022 года
Видео

«Вернуться в Нью-Йорк»: Татьяна Арнтгольц покинула Россию

Об этом актриса сообщила своим фанатам в инстаграме.

«Вернуться в Нью-Йорк»: Татьяна Арнтгольц покинула Россию
Татьяна Арнтгольц. Фото: Global Look Press

Актриса Татьяна Арнтгольц вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева в 2020-м. В прошлом году они впервые стали родителями. У пары родился сын Данила.

Накануне Татьяна уехала из России в США. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Татьяна Арнтгольц
Страница Татьяны Арнтгольц. Скриншот: instagram.com/tarntgoltsofficial/

«Вернуться в Нью-Йорк», — написала Арнтгольц в своем микроблоге.

Фанаты предполагают, что, скорее всего, звезда взяла с собой в путешествие годовалого сына, ведь совсем недавно она искала облегченный вариант детский коляски.

Напомним, что у Татьяны Арнтгольц также есть дочь от первого брака с Иваном Жидковым – Мария. Она живет с родителями артистки в Калининграде.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Иван Жидков и Татьяна АрнтгольцТатьяна АрнтгольцТатьяна Арнтгольц и Марк БогатыревТатьяна Арнтгольц последние новости