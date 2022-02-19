«Вернуться в Нью-Йорк»: Татьяна Арнтгольц покинула Россию

Об этом актриса сообщила своим фанатам в инстаграме.

Актриса Татьяна Арнтгольц вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева в 2020-м. В прошлом году они впервые стали родителями. У пары родился сын Данила.

Накануне Татьяна уехала из России в США. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Вернуться в Нью-Йорк», — написала Арнтгольц в своем микроблоге.

Фанаты предполагают, что, скорее всего, звезда взяла с собой в путешествие годовалого сына, ведь совсем недавно она искала облегченный вариант детский коляски.

Напомним, что у Татьяны Арнтгольц также есть дочь от первого брака с Иваном Жидковым – Мария. Она живет с родителями артистки в Калининграде.

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