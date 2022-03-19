Вечер с папой: Жидков показал повзрослевшую дочь от уехавшей в США Арнтгольц

Иван Жидков – дважды отец. У него подрастает дочь Мария, которую в первом браке родила Татьяна Арнтгольц. Пара развелась спустя пять лет брака, в 2013 году. Недавно стало известно, что Арнтгольц уехала в США. Актриса показывала фанатам в соцсети кадры из Нью-Йорка.

А тем временем в своем телеграм-канале актер показал, как провел время с дочкой. Фанаты отметили, что Маша очень повзрослела и еще больше стала похожа на звездную маму.

«Классные! Как же на вас приятно смотреть! Супер!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, после развода с Татьяной Арнтгольц Иван Жидков объявил о новых отношениях с моделью Лилией Соловьевой. В 2017 году она родила ему сына Степана.

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