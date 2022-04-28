«Из-за отсутствия в стране»: фанаты потеряли Мартиросяна и Светлакова

Концерт юмористического шоу «ПрожекторПерисХилтон» с Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном и Сергеем Светлаковым был запланирован на конец апреля. Билеты были давно раскуплены, фанаты находились в приятном ожидании. Но неожиданно шоу перенесли на осень. Точная дата пока неизвестна, в планах организаторов значится ноябрь.

«Вероятно, это могло произойти из-за отсутствия в стране главных артистов шоу. Одно мы знаем точно: вам не стоит переживать за ваши билеты! Мы уже перенесли данное мероприятие на новую дату, а ваши билеты остались действительными», — приводит слова организаторов телеграм-канал «Звездач».

Добавим, что Иван Ургант недавно вернулся из Израиля в Россию. Тем временем о местонахождении двух других шоуменов ничего не известно. Если Гарик Мартиросян появлялся на публике в марте, то Сергей Светлаков и вовсе пропал из соцсетей.

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