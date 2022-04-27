«Она была челночницей»: звезда «Стиляг» Антон Шагин впервые рассказал об убийстве мамы на Черкизовском рынке

Звезда фильмов «Стиляги», «Союз Спасения» и других Антон Шагин впервые публично рассказал о личной трагедии, которую пережил подростком.

В конце девяностых годов прошлого века будущая знаменитость осиротел. Мама Антона Шагина, как и многие люди в те годы, занималась торговлей, чтобы прокормить семью.

«Я помню, как мать убили на Черкизовском рынке в 1998 году. Она была челночницей, нужно было как-то выживать. И вот она отправилась тогда в Москву и так далее. Я не знаю подробностей этой трагедии, две недели нам не сообщали даже о ее смерти. Ей было на тот момент 32 года, а мне 14», — рассказал Антон Шагин во время Yotube-шоу «Антонимы» Антона Красовского.

Воспитывали Антона Шагина бабушка с дедушкой. Жили очень тяжело, бабушка на тот момент была инвалидом, а дед получал зарплату на работе макаронами.

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