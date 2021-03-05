Репетиции на аэродроме, перекрытие Тверской: Шагин раскрыл неизвестные факты со съемок «Стиляг»

Как отметил актер, он шел один по улице в самом сердце Москвы.

Актер Антон Шагин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как шел съемочный процесс над картиной «Стиляги». Роль комсомольца Мэлса Бирюкова в этом фильме сделала его знаменитым на всю страну.

«Стиляги» должны были стать моим дебютом, но так как огромное количество времени требовалось на подготовку танцев режиссер Валерий Тодоровский принял решение нас, главных героев, задействовать в фильме «Тиски». Ему это удалось».

Антон Шагин

Как сказал Шагин, самые знаменитые были съемки на улице Тверской в столице. «Ради нас перекрыли эту улицу. Рано-рано утром. И я один шел внутри сердца Москвы. А репетировали мы на взлетной полосе заброшенного аэродрома. Чтобы четко понимать, куда мы двигаемся. Надо было все отрепетировать. У нас было меньше часа, когда все перекрыли. Надо было снять за короткое время эту сцену», — сказал актер.

Фильм «Стиляги» вышел на экраны в 2008 году. Он получил множество премий «Ника» и «Золотой орел».

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