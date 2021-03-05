Объемные рукава, трикотаж и кожа: модные платья на весну-2021
Видео
Лера Кудрявцева: «Сергей Сафронов признался, что серьезно болен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Репетиции на аэродроме, перекрытие Тверской: Шагин раскрыл неизвестные факты со съемок «Стиляг»

Как отметил актер, он шел один по улице в самом сердце Москвы.

Репетиции на аэродроме, перекрытие Тверской: Шагин раскрыл неизвестные факты со съемок «Стиляг»
Антон Шагин. Фото: Globallookpress.com

Актер Антон Шагин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как шел съемочный процесс над картиной «Стиляги». Роль комсомольца Мэлса Бирюкова в этом фильме сделала его знаменитым на всю страну.

Антон Шагин и Оксана Акиньшина
Антон Шагин и Оксана Акиньшина. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Стиляги» должны были стать моим дебютом, но так как огромное количество времени требовалось на подготовку танцев режиссер Валерий Тодоровский принял решение нас, главных героев, задействовать в фильме «Тиски». Ему это удалось».

Антон Шагин

Как сказал Шагин, самые знаменитые были съемки на улице Тверской в столице. «Ради нас перекрыли эту улицу. Рано-рано утром. И я один шел внутри сердца Москвы. А репетировали мы на взлетной полосе заброшенного аэродрома. Чтобы четко понимать, куда мы двигаемся. Надо было все отрепетировать. У нас было меньше часа, когда все перекрыли. Надо было снять за короткое время эту сцену», — сказал актер.

Фильм «Стиляги» вышел на экраны в 2008 году. Он получил множество премий «Ника» и «Золотой орел».

Смотрите также:

Тэги

Антон ШагинАнтон Шагин последние новостиМэлс БирюковПрограмма "Судьба человека"Фильм "Стиляги"