«Жена ни разу не сказала: «Иди, зарабатывай!»: Антон Шагин вспомнил о своем большом долге

Актер Антон Шагин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как познакомился с женой Вероникой Исаевой.

«Мы учились на одном курсе в Школе-студии МХАТ. Первые стихи и все последующие написаны мной для жены, для моей музы и любви. Ради меня она не поехала в Эстонию в местный театр, хотя у нее был контракт». Антон Шагин

Как отметил Шагин, у них с женой никогда не бывает споров. «У нас все совместно происходит. Она удивительный человек. По-женски мудра. Где нужно терпелива, любима, заботлива. Это внутренняя штука. У меня всегда была внутри желание создать свою семью, на никого не похожую. Потом появились наши дети. А что детям нужно? Детей нужно любить. Я уверен, что наши детки это чувствуют. Мы стараемся все время быть вместе с ними. В такие моменты понимаешь, что живешь не зря. Жена меня всегда поддерживала. У меня в начале моей актерской карьеры был большой долг, а я не снимался три года. Жена ни разу не сказала: «Иди, зарабатывай!» — вспомнил актер.

Напомним, что у Антона Шагина и Вероники Исаевой двое детей. Матвею 13 лет, а Полине – шесть.

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