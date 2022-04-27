«Ну что за кукла!»: Ольга Бузова предстала в струящихся брюках и с укладкой в стиле Бриджит Бардо

Ольга Бузова является известной певицей. Она не скрывает, что свой талант решила развивать после того, как рассталась с Дмитрием Тарасовым. Блондинка также покинула шоу «Дом-2», но теперь ведет новые передачи.

Она привыкла жить под прицелом камер, поэтому показывает как плачет и радуется, а также хвастается образами. К слову, на кануне ей прислали букет роз. Поклонники подозревают, что у звезды новый роман.

Однако Бузова никогда не сидит без дела. 27 апреля она отправилась на съемки. Если в машине артистка ехала с мокрыми волосами, то уже спустя час она покрасовалась с модной укладкой. Телеведущая покрасовалась с бантом на голове и высоким хвостиком. Ей сделали макияж с акцентом на глаза.

А потом Ольга показала и образ. Она щегольнула в струящихся брюках ультрамаринового цвета и блузке с карманами. Наряд позволил ей скрыть изъяны фигуры. Телеведущая также дополнила лук туфлями с бантиками.

«Ну что за кукла! Смотрите, какой у нас сегодня образ! Легкий макияж, акцент на бантик и укладку в стил Бриджит Бардо! Сейчас это модно! Все в тренде, берите на заметку!» — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красавица», «Я в восторге», «Ну прям очень идет», «Реально куколка», «Радуешь взгляд», «Хорошенькая такая, ох», «Ну просто слов нет», «Какой наряд, какой цвет», — прокомментировали пост подписчики.

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