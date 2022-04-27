«Мое сердце здесь, а душа там»: Клара Новикова объявила о желании поехать на Украину

Народная артистка России Клара Новикова в шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что хочет в недалеком будущем поехать на Украину, где она родилась.
«У меня есть друзья на Украине. Я спрашиваю, как они там. Может, им гроши нужны, а я не могу перевести, понимаете».
По слова Новиковой, если не верить, что все будет хорошо, то надо перестать жить. «Я хочу приехать туда. Меня восемь лет не пускали на родительские могилы. Я была на гастролях в Крыму. Моя ближайшая подруга ухаживала за могилами. Она мне как сестра. Я хочу иметь право приехать к маме и папе. Это моя родина. Как мне себя поделить. Мое сердце здесь, а душа там. Как мне разделить сердце и душу. Мне трудно говорить об этом», — заявила Клара Новикова.
Напомним, что Клара Новикова родилась в Киеве. В прошлом году ей исполнилось 75 лет.
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