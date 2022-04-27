«Мое сердце здесь, а душа там»: Клара Новикова объявила о желании поехать на Украину

Народная артистка России Клара Новикова в шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что хочет в недалеком будущем поехать на Украину, где она родилась.

«У меня есть друзья на Украине. Я спрашиваю, как они там. Может, им гроши нужны, а я не могу перевести, понимаете». Клара Новикова

По слова Новиковой, если не верить, что все будет хорошо, то надо перестать жить. «Я хочу приехать туда. Меня восемь лет не пускали на родительские могилы. Я была на гастролях в Крыму. Моя ближайшая подруга ухаживала за могилами. Она мне как сестра. Я хочу иметь право приехать к маме и папе. Это моя родина. Как мне себя поделить. Мое сердце здесь, а душа там. Как мне разделить сердце и душу. Мне трудно говорить об этом», — заявила Клара Новикова.

Напомним, что Клара Новикова родилась в Киеве. В прошлом году ей исполнилось 75 лет.

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