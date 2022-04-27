«Не нравилось, что происходит»: Новикова назвала сумму, которую платили молодежи на Майдане

Народная артистка России Клара Новикова в шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что в 2013 году была свидетелем исторических событий на Майдане.

«Мне так не нравилось, как это происходит. Я была в Киеве. Открыла окно и спрашиваю: «Хлопцы, девчата. Вы здесь за гроши ходите?» Мне сказала: «Да, нам платят. Дают 30-50 гривен». Клара Новикова

Как отметила Клара Новикова, она боялась «оранжевой революции» на Украине. «Мне было страшно, что изменятся наши отношения. Вот, наверное, чего я боялась. Там были такие лозунги», — заявила Клара Новикова.

Напомним, что Клара Новикова родилась в Киеве. В прошлом году ей исполнилось 75 лет.

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