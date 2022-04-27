«Она там звезда номер один»: Клара Новикова объяснила, почему София Ротару не уехала из Украины

Как отметила артистка, сама она выбрала другой путь для успеха.

Народная артистка России Клара Новикова в шоу «Эмпатия Манучи» объяснила, почему певица София Ротару не уехала в свое время из Украины в Россию.

«Она на Украине звезда номер один. Хотя она все равно приезжала сюда сниматься в «огоньках». Она пела очень красивые украинские песни. Но она все-таки здесь в России делала себе имя». Клара Новикова

Как отметила Клара Новикова, ее саму пригласили в Москву и вскоре у нее начались концерты в столице. «Здесь другие залы. Только концертный зал Дома союзов чего стоит. Жить там, а здесь работать было невозможно. Те женщины, которые были тогда на эстраде, — великолепно играли», — заметила Клара Новикова.

Напомним, что Клара Новикова родилась в Киеве. В прошлом году ей исполнилось 75 лет.

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