Ксения Новикова из «Блестящих» объяснила, почему лишила своих детей фамилии отца

В жизни солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой развернулась драма. Десять лет назад ее бывший избранник — бизнесмен Андрей Середа — выкрал у нее сыновей Мирона и Богдана, чтобы таким образом отомстить за расставание.

Ксения находилась в отчаянии и готова была на все, лишь бы вернуть наследников. К счастью, ей это удалось. Мальчиков она забрала к себе. Однако после этого сделала все, чтобы о бывшем муже ничто в их жизни не напоминало.

«Дети сами меня спросили, а почему они не Новиковы, ты же – Новикова. Я и решила оформить им свою фамилию официально», — рассказала Ксения в шоу «Секрет на миллион».

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