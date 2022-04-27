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«У нее было какое-то хорошее настроение»: Стас Пьеха рассказал о состоянии своей бабушки

По словам музыканта, 84-летняя Эдита Станиславовна старается в любых обстоятельствах оставаться оптимистом.

«У нее было какое-то хорошее настроение»: Стас Пьеха рассказал о состоянии своей бабушки
Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Музыкант Стас Пьеха заявил, что регулярно старается общаться со своей звездной бабушкой Эдитой, которой в этом году летом исполнится уже 85 лет.

Эдита Пьеха
Эдита Пьеха. Фото: Global Look Press

«Я буквально на днях с ней разговаривал. У нее было какое-то хорошее настроение, мне даже показалось оно оптимистичным. Она оценивала свою жизнь как вполне себе приемлемую и хорошую».

Стас Пьеха

Как отметил Стас Пьеха, ему по душе, что у его бабушки такое прекрасное настроение, несмотря на происходящие в мире события. При этом он заметил, что не может сказать о прекрасном самочувствии своей бабушки. Она, как заверил певец, чувствует себя вполне нормально для таких лет, сообщает МК.ru.

Напомним, что Эдита Пьеха на свой день рождения, 31 июля, собирает родственников в своем доме. Правда, в последние годы из-за коронавируса она отошла от этого правила.

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