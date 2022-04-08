«Уехал чуть ли не в Прибалтику»: Стас Пьеха высказался об отъезде из России

Недавно в Сети стали появляться новости о том, что Стас Пьеха наряду со многими другими звездами уехал из России. Артиста такие слухи покоробили.

Внук легенды советской эстрады заявил, что никуда не уезжал и не планирует.

«До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься»,— цитирует артиста «Газета.ру».

Напомним, отец Стаса Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе. Пьеха в беседе подчеркнул, что хотел бы с ним встретиться, но не в Прибалтике, а в России.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.