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«Уехал чуть ли не в Прибалтику»: Стас Пьеха высказался об отъезде из России

Певец возмущен распространяемыми слухами.

«Уехал чуть ли не в Прибалтику»: Стас Пьеха высказался об отъезде из России
Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Недавно в Сети стали появляться новости о том, что Стас Пьеха наряду со многими другими звездами уехал из России. Артиста такие слухи покоробили.

Внук легенды советской эстрады заявил, что никуда не уезжал и не планирует.

Стас Пьеха
Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

«До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься»,— цитирует артиста «Газета.ру».

Напомним, отец Стаса Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе. Пьеха в беседе подчеркнул, что хотел бы с ним встретиться, но не в Прибалтике, а в России.

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