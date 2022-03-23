Пьеха назвал лучшего певца на сегодняшний день в России

Стас Пьеха является не только исполнителем, он пишет тексты песен для других артистов и часто их продает. Однако нашим журналистам артист признался, что в последнее время у него не хватает на это дело вдохновения.

«За последнее время у меня был один такой случай, когда написал не для себя. Была музыка и никак не могли найти текст для молодого певца Саши Иванова.

И я из уважения к его профессионализму написал текст этой песни — она называется «Снова тебя забываю». Считаю, что из молодых это лучший певец на сегодняшний день в нашей стране», — заявил певец Teleprogramma.pro.

Саша Иванов более известен под псевдонимом IVAN — белорусский певец, представитель Белоруссии на конкурсе песни «Евровидение 2016» с песней Help You Fly. Сейчас делает карьеру в России.