Александра Захарова и Александр Олешко выступят со спектаклем о Фаине Раневской

22 июня в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского зрителям покажут спектакль-посвящение Фаине Раневской. На сцене с художественным словом выступят народная артистка России Александра Захарова и заслуженный артист России Александр Олешко. Аккомпанировать им будут фортепиано и виолончель.

Известно, что музыкальный спектакль «Раневская» написан на основе дневников и писем Фаины Георгиевны, а также воспоминаний о ней.

Деньги с продажи билетов организаторы передадут в благотворительный фонд «Семейная в помощь», который помогает домам престарелых, одиноким пожилым людям, ветеранам и детям с особенностями развития.

Напомним, народная артистка СССР Фаина Раневская (1896–1984) запомнилась не только своими блистательными ролями в театре и в кино, но также множеством крылатых фраз и остроумных высказываний, которые часто цитируют и в наши дни.

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