«Спасибо всем за поздравления и бесконечно теплые слова»: Валиева поблагодарила поклонников

Олимпийской чемпионке Пекина в командных соревнованиях исполнилось 16 лет.

Олимпийская чемпионка зимних игр в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева в «Телеграме» поблагодарила всех поклонников, которые поздравили ее с 16-летием.

«Спасибо всем за поздравления и бесконечно теплые слова». Камила Валиева

Напомним, что Камила Валиева выступает в группе Этери Тутберидзе. В прошедшем сезоне она выиграла два этапа Гран-При, чемпионат России, чемпионат Европы.

На юниорском уровне у Валиевой также немало побед. Она выигрывала чемпионат мира, финал юниорского Гран-При. Свое 16-летие Камила отпразднует в день, когда состоится прием у президента России Владимира Путина в Кремле, сообщает «КП-Спорт».

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