Щербакова, Валиева, Трусова, Загитова и Медведева соберутся в одном шоу «Чемпионы на льду»

Первый канал покажет новое ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Проект собрал самых титулованных спортсменов России и звезд мирового фигурного катания.

Это будет вечер спорта, красоты и незабываемых впечатлений. Зрители увидят соревновательные программы, с которыми российские фигуристы уже установили ряд мировых рекордов и вышли на олимпийский лед Пекина. Сложнейшие элементы и запоминающиеся образы не оставят равнодушными как давних поклонников этого вида спорта, так и тех, кто только недавно открыл его для себя.

Это редкая возможность увидеть сильнейших действующих фигуристов на одной арене. На лед выйдут: Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Михаил Коляда, Дарья Усачева, пары Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и другие выдающиеся спортсмены.

Смотрите ледовое шоу «Чемпионы на льду» 24 апреля в 18:55 на Первом канале.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.