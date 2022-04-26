«Подчеркнула стройность ног»: Кейт Миддлтон в бежевом блейзере надела брюки самого удачного фасона

Кейт Миддлтон в компании принца Уильяма посетила деловую встречу с сотрудниками гуманитарных организаций. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала сдержанный лук, отдав предпочтение простым брюкам-дудочкам своего любимого фасона с эффектном мгновенной стройности и блейзеру Reiss за 27 тысяч рублей (285 фунтов стерлингов).

Модный эксперт сайта Teleprogramma.pro Мария Рябова дала свою оценку аутфиту невестки Елизаветы II, назвав его совершенным. Разберем все по полочкам?

«Очень гармоничный и актуальный образ! Несмотря на сдержанность, супер-официальным его не назовешь, абсолютно уместно случаю. Бежевый блейзер идеально подходит фигуре герцогини — полуприлегающий крой, длина. Мне нравится его оттенок, он нейтральный, не перетягивает на себя внимание, но при этом слегка освежает, то же касается и топа. Кейт выбрала любимую модель брюк, они отлично дополняют комплект и подчеркивают стройные ноги. В этот раз волосы герцогини хоть и распущены, но прямые и гладкие, этого вполне достаточно. Собранный пучок выглядел бы слишком формально», — пояснила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Обучение: школа шопинга, Школа модных профессий, эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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